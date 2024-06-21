Відомий гуморист відповів, чи отримував повістку та за що йому буде соромно перед військовими

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про власне ставлення до мобілізації.

Як зізнається артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" ніхто так не дорікає йому за те, що він не на фронті, як цивільні. І додає, що не має права розповідати, що він корисніший у тилу більше, аніж на фронті. Тим не менш, Фіма активно допомагає біженцям і опікується одним з центрів допомоги.

"Жоден військовий, з яким я спілкуюся, ніколи це не казав: "А чому ти не тут?". Це кажуть лише люди, які не на фронті. Так, я казав, що мені страшно. Але сказати, що я тут важливіший, ніж там… Але ж ти не був там, то як можна судити. Не знаю, я вважаю, що я роблю немало", - наголосив Константиновський.

Фіма Константиновський

Також Фіма наголосив, що не переховується від ТЦК, а дійсно не отримував жодної повістки. Та артист припускає, що попри благодійну допомогу в тилу, у майбутньому він відчуватиме провину перед військовими, які зараз на фронті.

"До мене жодного разу не підходили з ТЦК, не було повісток і я їх не спалював, не відмовлявся, не використовував зв'язки – нічого такого не було. Я вважаю мені буде не соромно перед родиною, онуками, дітьми… Але точно буде соромно перед військовими", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Фіма Константиновський неочікувано розповів про конфлікт зі співачкою Олею Поляковою та що стало його причиною.

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