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Відомий гуморист відповів, чи отримував повістку та за що йому буде соромно перед військовими

Відомий гуморист відповів, чи отримував повістку та за що йому буде соромно перед військовими

Відомий гуморист відповів, чи отримував повістку та за що йому буде соромно перед військовими

Фіма Константиновський / Фото: instagram.com/fimakonst

Фіма зізнався, чи відчуває він тиск, працюючи в тилу.

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про власне ставлення до мобілізації.

Як зізнається артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" ніхто так не дорікає йому за те, що він не на фронті, як цивільні. І додає, що не має права розповідати, що він корисніший у тилу більше, аніж на фронті. Тим не менш, Фіма активно допомагає біженцям і опікується одним з центрів допомоги.

"Жоден військовий, з яким я спілкуюся, ніколи це не казав: "А чому ти не тут?". Це кажуть лише люди, які не на фронті. Так, я казав, що мені страшно. Але сказати, що я тут важливіший, ніж там… Але ж ти не був там, то як можна судити. Не знаю, я вважаю, що я роблю немало", - наголосив Константиновський.

Фіма Константиновський / ©
Фіма Константиновський

Також Фіма наголосив, що не переховується від ТЦК, а дійсно не отримував жодної повістки. Та артист припускає, що попри благодійну допомогу в тилу, у майбутньому він відчуватиме провину перед військовими, які зараз на фронті.

"До мене жодного разу не підходили з ТЦК, не було повісток і я їх не спалював, не відмовлявся, не використовував зв'язки – нічого такого не було. Я вважаю мені буде не соромно перед родиною, онуками, дітьми… Але точно буде соромно перед військовими", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Фіма Константиновський неочікувано розповів про конфлікт зі співачкою Олею Поляковою та що стало його причиною.

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