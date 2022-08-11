Відомий гуморист Влад Шевченко зізнався, як заробляє під час війни і який Зеленський поза кадром

У роликах Влад Шевченко часто пародіює Бориса Джонсона, путіна, Емануеля Макрона та Володимира Зеленського, йдеться у програмі ЖВЛ.

З президентом України він знайомий ще з проєкту "Ліга сміху", де Влад був учасником команди "Провінція". Гуморист поділився своїми враження від знайомства з майбутнім очільником держави:

"Я дуже сильно воював з людьми, які щось погане казали про нього. Мені він дуже сподобався, я бачив багато зірок за кадром, не всі вони такі, як на екрані потім. А ось він якраз ідентичний, ввічливий і порядний. Видно, що він хвилюється за кожну команду".

Саме відеоскетчі наразі приносять Владові основний заробіток:

"Я дуже успішний блогер. Я заробляю виробництвом відеоконтенту, це і до цього була основна стаття мого доходу. Знімаю рекламу на своїх соцмережах і до війни вів три комерційні аккаунти, зараз залишився один і додався ще один. Реклама в instagram, це мій дохід", - поділився Шевченко.

Нагадаємо, що акторка Даша Астаф'єва зняла відео, у якому з гумором розповіла, як займатися сексом в умовах війни.

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