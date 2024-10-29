Відомий гуморист здивував, як мама Тодоренко реагує на хейт її доньки-зрадниці

Український ведучий, гуморист Сергій Середа неочікувано заговорив про родину ведучої-зрадниці Регіни Тодоренко, яка під час війни мовчить про війну та живе в РФ.

Так, шоумен пригадав цікавий випадок, який трапився під час війни. Зокрема, розповів про маму зрадниці, яка живе в Одесі. За словами Середи, жінка писала йому повідомлення та ставала на захист Регіни Тодоренко, яка мовчить про злочини РФ. І вже зараз він наголошує, що таких запроданок варто одразу стирати з пам'яті.

"Ця (Регіна Тодоренко – прим. ред.) взагалі кончелига. Вона ж із Посьолка (одеський мікрорайон – прим. ред.). Щось її мама писала мені, заступалася за неї. Я взагалі думаю, що таких персонажів треба забувати", - розповів зірка у проєкті "Міста".

Регіна Тодоренко з мамою / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Водночас знаменитість зізнався, що мав схожу ситуацію з уже колишнім товаришем-росіянином. Сергій каже, що після вторгнення чоловік піддався пропаганді й почав поширювати відомий наратив про "звільнення" українців. Тож з ним довелося назавжди розірвати зв'язки.

"Якщо ще на початку вторгнення щось хтось мені писав, то всі ці розмови тоді й закінчилися. У мене був гарний друг, який жив в Одесі, а потім повернувся додому в Москву. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він мені написав: "Тримайтеся, ми вас скоро звільнимо". А я запитую, від кого. Це просто промивка мізків", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тетяна Піскарьова також висловилася про Регіну Тодоренко, з якою колись була на шоу "Фабрика зірок".

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