Відомий гурт із Харкова під час війни продовжує працювати з росіянами і заробляти рублі

Колектив вперше за понад два роки випустив новий трек, який викликав чимало обурень в Мережі.

Популярний гурт із Харкова "Пошлая Молли", попри війну в Україні, співпрацює з росіянами та продовжує заробляти кроваві рублі.

Це стало відомо після того, як колектив випустив нову за понад два роки пісню, яка отримала назву "Адская Колыбельная". До слова, трек виконується повністю російською мовою. Українців у Мережі обурило те, що гурту продовжує заливати композиції на російські платформи, за прослуховування з яких заробляє кроваві рублі і, звичайно ж, платить податки. І це тоді, коли країна-агресорка щодня обстрілює Україну ворожими снарядами, які купуються за державний кошт.

Платформи, де можна послухати нову пісню гурту, до слова, там є і російські

Та не лише це обурило українців. Виявилося, що "Пошлая Молли" ще й продовжує співпрацювати з росіянами. Під прем'єрою нової пісні вказується, що вона була створена завдяки креативній студії Indigo Flow, яка розташована у Санкт-Петербурзі, Росія.

Новий трек гурту допомагали створювати росіяни

До слова, новий трек гурту вже встиг потрапити в український топ прослуховувань. Що цікаво, на композицію реагують по-різному. Тим не менш, українці не мовчать та дорікають колективу за те, що той, попри війну, не розірвав всі зв'язки з країною-агресоркою.

Гурт забув, в якому часі він перебуває, викладати трек на російські платформи - це вже занадто!

У чому сенс робити благодійні концерти, а потім закидувати на російські платформи свої пісні?

Крінж…Викладати треки на російські платформи…

Зазначимо, "Пошлая Молли" – український гурт, заснований у Харкові. Колектив здобув свою популярність саме в Росії, де до повномасштабної війни активно гастролював. З початком російського вторгнення учасники гурту покинули РФ. Вони засудили війну та навіть виступали на благодійних концертах. Однак це не заважає їм підтримувати зв'язок з росіянами та співати російською.

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