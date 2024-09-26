Відомий хореограф пройшовся по втікачу Владу Ямі і розкрив, яке прізвисько йому дали колеги

Також танцівник висловився про зрадницю Денисову, яку на початку повномасштабної війни була в Києві.

Український хореограф-постановник Ілля Мірошніченко пройшовся по Владу Ямі, який на початку повномасштабної війни виїхав до США, та розкрив, яке прізвисько йому дали колеги.

Мірошніченко зазначив, що не береться засуджувати тих, хто покинув Україну через російське вторгнення, адже в кожного на це були різні причини. Тим не менш, його дивує, коли це роблять публічні люди. За словами хореографа, Влад Яма мав чималу аудиторію та вплив на неї. Мірошніченко переконаний, що танцівник міг це все використовувати на користь України, однак обрав інший шлях.

"З Владом Ямою я був дуже добре знайомий. Не хочу і не буду засуджувати людей, які виїхали з країни. У кожного на те є свої причини. Мене дивує інше: маючи таку аудиторію в соцмережах, вплив на людей, медійність – це все ж можна було б успішно використовувати на користь нашої держави", - розповів танцівник в інтерв'ю Oboz.ua.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

На думку Мірошніченка, Влад Яма, якого, за його словами, в танцювальній спільноті прозвали Влад Маяма, не зможе повернутися до українського шоубізнесу. Хореограф говорить, що Яма після свого від'їзду до США втратив довіру публіки і вже її не відновить.

"Знаєте, як ми його називаємо в нашій спільноті? Влад Маяма. Я вважаю, що для танцювального товариства та й для шоубізнесу загалом ця особистість втрачена. Він не має вже тієї довіри. І вона навряд чи з'явиться. Тому що українці – народ з хорошою пам'яттю. Звісно, ми зараз говоримо про свідомих представників нації", - прокоментував хореограф.

Також Мірошніченко висловився і про зрадницю Тетяну Денисову. Хореографа шокувала поведінка танцівниці, адже 24 лютого 2022 року вона перебувала в Києві і на власні очі бачила, що коїть Росія. Утім, Денисова все одно обрала країну-агресорку. Тож, Мірошніченко вважає, що немає сенсу про неї згадувати в публічному просторі.

Тетяна Денисова

"Денисова для мене, в принципі, була втрачена ще від того моменту, коли подалася до Росії. І я взагалі не бачу сенсу її тепер згадувати в нашому публічному просторі. Мабуть, мало хто знає, але 24 лютого 2022 року Таня перебувала в Києві. Тобто вона все бачила та знає правду про війну", - додав хореограф.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував поведінку Влада Ями. До слова, вони є кумами, адже танцівник хрестив сина шоумена.

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