Відомий хореограф зізнався, чи мав роман з Могилевською та чому не привітав її з материнством

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару чесно зізнався, чи був у стосунках зі співачкою Наталією Могилевською та як відреагував на її останні події в особистому житті.

Як відомо, 2011 року зірки доволі часто з'являлися разом на світських заходах, тому тривалий час їм приписували роман. До того ж пара була членами журі одного розважального шоу. Наразі ж в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Раду ані підтвердив, ані спростував інформацію про стосунки зі співачкою. Та зазначив, що не привітав Наталію з появою у неї двох названих доньок, адже йому це не притаманно і він завжди уникає святкових подій.

Раду Поклітару

"Дізнайтесь у Наталії Могилевської, що вона з цього приводу думає. Дівчина має відповідати першою. Мені зараз соромно, але я взагалі нікого ні з чим не вітаю. Я практично не ходжу у гості. Це сталося із роками. Раніше такого не було. Не ходжу ні на весілля, ні на дні народження, не ходжу на похорони… Навіть люди з мого найближчого оточення припинили ображатися… Мене навіть не намагаються запросити на день народження, бо я все одно не піду", - зізнався Поклітару.

Нагадаємо, нещодавно співачці Олі Поляковій приписували роман з відомим ведучим і ексучасником шоу "МастерШеф" Владиславом Міцкевичем, адже він "злив" їхні інтимні фото в Мережу. Згодом блогер виправдався й пояснив, що все виявилося брехнею й хайпом. І розповів як після цього випадку мав серйозну розмову з чоловіком співачки.

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