Відомий індійський актор помер у 46 років після тренування у спортзалі

У зірки стався інфаркт.

Помер відомий індійський актор, співак та телеведучий Пуніт Раджкумар.

Знаменитість, який був ведучим "Хто хоче стати мільйонером?", пішов з життя у віці 46 років. Як пише Mirror, зірці стало кепсько після тренування у спортзалі. Пуніт поскаржився на біль у грудях, перш ніж його терміново доправили до лікарні. Там він, на жаль, помер від інфаркту.

Пуніт Раджкумар / instagram.com/puneethrajkumar.official

Зауважимо, Раджкумар знявся у 14 дитячих та 21 дорослій кінострічці. Зокрема, на початку 2019 року на екрани вийшов фільм Natasaarvabhowma, де він зіграв журналіста, який розслідує дивні справи разом з його коханою та мстить міністру штату за її смерть, внаслідок чого його саджають у психіатричну лікарню через його здібності. Фільм мав комерційний успіх.

Актор також він був одним із небагатьох акторів у країні, які самі співають у своїх фільмах, і виконав велику кількість композицій.

У Пуніта залишилися дружина та двоє дітей.

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