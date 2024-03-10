Відомий кінопродюсер пояснив, чому Зеленському не дали виступити на "Оскарі"

Відомий український кіно і телепродюсер, член журі премії "Оскар 2024" Олександр Роднянський прокоментував, чому Володимиру Зеленському не дали виступити на церемонії у минулих роках.

Як зазначив Роднянський в інтерв'ю ТСН в ефірі телемарафону, що жоден політик, жоден президент, навіть американський президент, за всю історію американської кінопремії не виступав на "Оскарі".

"Оскар" і американська кіноіндустрія завжди наполягають на тому, що це є абсолютно професійна нагорода, яка виявляє переможців у професійних категоріях. Це важливо. По-друге, в кожного американського чи не американського кінематографіста, який бере участь у цій церемонії, є можливість і вони завжди цією можливістю користуються, висловити своє відношення до тих чи інших політичних процесів, тих чи інших подій. До тих чи інших проблем, які вимагають на думку конкретних кінематографістів, особливої уваги. І тому на сцену "Оскару" виходять люди, які можуть говорити і про війну в Україні, і про війну на Близькому Сході, чи про щось, що їх турбує сьогодні", - прокоментував Роднянський.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Продюсер додав, що Володимир Зеленський дуже популярний у США, зокрема серед американських кінематографістів він відомий як актор:

"Всі знають, і всі бачили навіть не повністю, але якісь там шматочки з серіалу "Слуга народу". Я багато зустрічав людей, які дивилися і казали мені про це, але ну цікаво, як стають президентами, тому що це викликало свого часу шалену увагу тут. Але відмова (Зеленському у виступі на "Оскарі" - прим.ред.) в жодний спосіб не означала відмову від підтримки України. Це важливо розуміти. Про позицію Академії, я думаю, вона стовідсоткова, я навіть ніколи не зустрічав жодної людини чи жодної згадки пропозиції підтримки Росії, або навіть такої інфантильної позиції, коли мене це не дуже турбує і не дуже цікавить", - наголосив Роднянський.

Він також додав, що якщо хтось з номінантів, або тих, хто вручатиме статуетки на "Оскарі" захоче щось сказати на підтримку України, він це без проблем може зробити. Але є нюанс. Кожен, хто виступає на сцені з промовою, має лише 45 секунд:

"Якщо хтось з тих, хто буде виходити на сцену за своєю статуеткою, має для себе сформулювати свою позицію і крім того, щоб висловлювати слова подяки до мами, батька, дідуся та бабусі або там членів знімальної групи і колег по тому чи іншому фільму, має сказати також і про Україну, розумієте, як це відбувається. Тому що там є таке ще традиційне звернення на початку, де приблизно 2 хвилини звертається ведучий і він може сказати кілька слів. Тобто церемонія відбувається абсолютно за форматом і це теж треба розуміти. І ми будемо з вами спостерігати, чи це буде Крістофер Нолан, чи Йоргас Лантімос, буде вважати за доцільне і за важливе для себе сказати про Україну", - пояснив Роднянський.

Нагадаємо, раніше Олександр Роднянський оцінив шанси документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримати премію "Оскар".

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