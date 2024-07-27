Відомий комік Андрій Лузан після мобілізації показався на навчаннях у військовій формі

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан показав умови, в яких минає його навчання в ЗСУ.

Раніше гуморист повідомляв, що обрав Сили безпілотних систем (СБС). Тож, нещодавно приступив до військових навчань. Зокрема, Андрію видали форму й базове устаткування. Фото з базової військової підготовки артист опублікував у власному Telegram-каналі.

Андрій Лузан на військових навчаннях

За словами Лузана, йому надали всі умови для того, щоб навчання було максимально комфортним. Зокрема, показав своє харчування й зазначив, що повністю ним задоволений. Також поділився, як навчається збирати та розбирати зброю. І додав слова вдячності своєму тренеру за гарну фізичну підготовку, адже на навчаннях він постійно виконує певний комплекс вправ на витривалість.

Андрій Лузан на військових навчаннях

"Форму отримав. 30 секунд віджимань. 30 секунд присідань. 30 секунд напівбьорпі без стрибків. Човниковий біг. Я радий своєму рівню підготовки стосовно устаткування. У мене є все на всі випадки життя. І це дає можливість почувати себе в певній зоні комфорту. А це дуже важливо, коли ти місяць будеш жити у лісі. Дуже вдячний тренеру за свій фізичний стан. Обід – скарб", - розповів Андрій.

Андрій Лузан на військових навчаннях

Нагадаємо, про своє бажання мобілізуватися Андрій Лузан заявив на початку липня.

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

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