Відомий комік приїхав з Росії до України, аби втекти від білоруського КДБ

Відомий комік приїхав з Росії до України, аби втекти від білоруського КДБ

У Москві його могли депортувати до Білорусі.

Відомий білоруський комік Слава Комісаренко нещодавно приїхав до України.

До слова, у зірки запланований виступ у Києві. Втім, Слава зізнався, що це не єдина причина, чому він приїхав до України. Комісаренко, який живе в Росії, розповів, що в Москві його хотів затримати КДБ та депортувати до Білорусі.

"Поїхав я, як виявилося, недаремно", - розповів у своєму Instagram Слава.

До слова, КДБ розшукує коміка через його політичні погляди: він не визнає владу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Комік часто у своїх виступах доволі гостро та саркастично жартує над політиком.

Слава Комісаренко / instagram.com/slavakomissarenko

"У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один", - пожартував Комісаренко на своєму YouTube-каналі.

Зазначимо, комік неодноразово негативно висловлювався про владу Лукашенка. Через свої погляди він переїхав до Москви та отримав російське громадянство. Слава також перевіз туди своїх батьки. Комісаренко вважав, що у Росії почуватиметься в безпеці.

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