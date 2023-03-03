Відомий комік розповів, як втік з України під час війни, а про захисників сказав: "Це вибір хлопців – гинути"

Відомий український стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель відверто заявив, що під час повномасштабної війни він зумів втекти з України.

Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в "комфортній психологічній обстановці". Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині. Також під час розмови з Романом Скрипіним гуморист заявив, що разом з ним з України втекло ще четверо чоловіків.

"Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці", - сказав Щегель.

Андрій Щегель та Роман Скрипін

Комік додав, що таким чином він "попіклувався про своє здоров'я" і "реалізував своє право на ох*єнне життя".

Розповів Щегель й про те, як йому вдалося виїхати, оскільки під час війни чоловіків з країни не випускають. За словами коміка, він отримав дозвіл на виїзд з країни як артист:

"Так я артист. Я репрезентую Україну за кордоном. Мені виїзд робили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви за порядком. У дозволі на виїзд нас виїжджало шість людей, а виїхало п'ять, бо прізвище одного неправильно написали. Так що це все робиться, і дуже легко", - прокоментував артист.

Андрій Щегель

Він також заявив, що у нього є цілий план, куди він вирушить далі, оскільки у Туреччині він може перебувати лише 90 днів. У планах Щегеля поїхати до Албанії на два місяці, він планує тур Європою, а потім заїхати на Балі та "ще кудись, де можна бути без документів".

Стосовно того, що наразі багато хлопців захищають Україну і віддають своє життя, щоб він потім міг повернутися до країни, яка перемогла, Щегель, який за плечима має військове училище, відповів:

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії", - сказав Щегель.

Андрій Щегель

Юзери, які подивилися це інтерв'ю, були відверто приголомшені такими думками коміка: "Хочеться помити руки після такого гостя. Люди, які виїжджають, отримуючи дозвіл від міністерства культури і які не повертаються, дискредитують тих, хто справді хоче виїхати для допомоги Україні", " Після фрази "хлопці самі зробили вибір вмирати" слухати стало неприємно. Якщо він реально думає, що наші захисники на війні, бо хочуть вмирати, а не жити, то він так нічого і не зрозумів", "Наче в гівно вступила. А з іншого боку, є наочний приклад, чому нам необхідно реформувати систему освіти МВС і військові академії".

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