Відомий продюсер назвав Олега Кензова "тупим" і розповів про їхню скандальну співпрацю

Відомий український продюсер Вадим Лисиця прокоментував поведінку скандального співака Олега Кензова.

Виконавець нині сидить за кордоном, не цурається співати російською, виступає для росіян, та ще й разом із путіністами на одній сцені. Вадим Лисиця зазначив, що не розуміє такої поведінки Кензова. Тим не менш, продюсер переконаний, що його колишній підопічний просто "довше свого носа не бачить" та не замислюється про наслідки. Вадим Лисиця поділився, що зрозумів це ще під час їхньої співпраці. Зокрема, Кензов не виконував свої обов'язки та порушував правила контракту.

Вадим Лисиця / Фото: скриншот з відео

"Я не знаю, що з ним відбувається. Він же далі свого носа не бачить, розумієш? Ми чому з ним розійшлися? Він думав, що я стану його продюсером – і все засяє. Усе засяяло. Але недосяяло, тому що наркота – це погано, алкоголізм – це погано, невиконання своїх обов'язків – це погано. Я про це йому прямим текстом почав говорити", - розповів продюсер на шоу "Муз_Тренд".

Ба більше, Вадим Лисиця назвав Олега Кензова "тупим". Продюсер навіть навів приклад, де проявилася ця тупість. Зокрема, коли вони свого часу підписували контракт, музикант його навіть не читав. Коли ж була можливість розірвати договір, то Кензов через свою необізнаність її втратив.

Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

"Він сам хотів зі мною контракт. Він мене майже змусив підписати цей контракт, і виявилося, що він його майже не читав. А там був такий контракт, що він, бідолаха, рачки стояв п'ять років – не міг нічого зробити. Там був пункт, що після закінчення п'яти років він має можливість подати на розірвання контракту, а він не подав. Тобто минає два тижні й один день, я йому телефоную й кажу: "Олежко, ну привіт! Ще п'ять років!". А він такий: "А-а!". Розумієш, настільки воно тупе? Він просто тупий чувак", - додав продюсер.

Нагадаємо, раніше Вадим Лисиця висловився про творчість співачки Тіни Кароль під час війни. Продюсер зазначив, що йому подобається, а що він не розуміє.

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