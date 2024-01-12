Відомий продюсер оголосив про розрив 10-річної співпраці з ALEKSEEV

Олег Боднарчук розповів, у яких стосунках вони залишилися з артистом.

Відомий продюсер та режисер Олег Боднарчук прокоментував розірвання творчої співпраці з українським співаком ALEKSEEV.

2024 року продюсер разом з артистом вирішили не продовжувати ділові стосунки. Жодних конфліктів між ними не виникало. За словами Боднарчука, вони дійшли мирної згоди, оскільки минув термін дії їхнього десятирічного контракту. Ба більше, продюсер залишив Микиті його пісні й погодився за потреби допомагати співакові на початку його самостійного шляху.

"2024-го спливає час дії нашого робочого десятирічного контракту, і ми вирішили його не продовжувати. Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв: якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху – він може на неї розраховувати", - розповів відомий продюсер kp.ua.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

На думку Олега, розірвання такої довготривалої співпраці посприяє творчому розвитку артиста.

"Я впевнений, що вчасне і осмислене розірвання відносин дає новий імпульс і розвиток", - додав Боднарчук.

Нагадаємо, нещодавно продюсер та режисер Олег Боднарчук прокоментував кар'єру Олега Винника та припустив, чи вдасться йому знову повернутися на сцену.

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