Відомий продюсер розповів про скандал Ірини Білик та Алли Пугачової: "Казала, влаштує кузькіну мать"

Відомий продюсер та ведучий Євген Фешак розповів про скандал співачки Ірини Білик з російською виконавицею Аллою Пугачовою.

За словами продюсера, непорозуміння між знаменитостями виникли багато років тому. Свого часу Ірина Білик, як і багато інших українських артистів, намагалася побудувати кар'єру в Росії. На той час у співачки саме вийшли її неабияк успішні треки "Снег", "Рябина" та багато інших. Тож, Білик нібито сподівалася підкорити не лише український ринок, але й російський.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Був період, коли всі артисти намагалися завоювати ще й російський ринок. Ірина Миколаївна – це було дуже вже давно, напевно, років 15 тому – ламанулася до Росії. У неї були класні романтичні пісні тоді: "Снег", "Рябина" і так далі. Наскільки я знаю, був скандал з Аллою Борисівною Пугачовою", - розповів Фешак в ефірі "Люкс ФМ".

Однак, Аллі Пугачовій це не сподобалося. Співачка відчула в Ірині Білик конкурентку. Тож Пугачова, аби не ділити славу з іншою артисткою, вирішила поставити їй палиці в колеса. За словами Фешака, вона нібито особисто телефонувала керівникам великих медіа та забороняла бодай щось писати про Ірину Білик.

Алла Пугачова

"Пугачиха", наслухавшись цих пісень – як на мене, вони вайб мають спільний – вона ледь не особисто зателефонувала всім керівникам медіа в Москві і сказала: "Не дай Боже ви будете робити з неї зірку, я вам влаштую кузькіну мать", - додав Фешак.

Нагадаємо, нещодавно співачка KOLA стикнулася з тим, як колеги із шоубізнесу намагалися зіпсувати їй вихід нової пісні. Тоді Ірина Білик підтримала молоду колегу та зізналась, що теж мала такий негативний досвід.

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