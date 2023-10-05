Відомий продюсер шокував, що Кондратюк забирає у Козловського його військову зарплатню

Кондратюк не раз розповідав, що Козловський винен йому чимало грошей.

Відомий український продюсер Вадим Лисиця поділився інформацією, що Ігор Кондратюк забирає собі левову частку військової зарплатні Віталія Козловського, який зараз захищає нашу країну на передовій.

Про це Лисиця розповів на своїй Facebook-сторінці. Він опублікував спільний кадр з Козловським, з яким нещодавно бачився і зізнався, що не від нього чув про те, що Кондратюк забирає собі гроші Козловського, які артисту виплачують за оборону України:

"До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього (!) я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", - написав Лисиця.

Вадим Лисиця та Віталій Козловський / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Також продюсер зазначив, що розуміє природу таких стосунків, адже й сам був у схожій ситуації зі своїм експідопічним. Але враховуючи статус Козловського зараз Лисиця вважає, що поведінка Кондратюка – "зашквар":

"Я сам був у схожій ситуації з моїм колишнім артистом і розумію природу таких стосунків, але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь – "це крінж". Цікаво, що відповість Ігор Васильович?" – додав Лисиця.

Як відомо, конфлікт між Ігорем Конрдатюком та його експідопічним, співаком Віталієм Козловським триває вже понад 10 років. Співпрацю артист та продюсер розірвали з гучним скандалом і тепер Козловський винен Кондратюку чималу суму грошей.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Своєю чергою, раніше Ігор Кондратюк прокоментував, чому ніколи не пробачить багатомільйонний борг Віталію Козловському.

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