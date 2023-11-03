Відомий продюсер шокував, яким чином Кондратюк виграв у Козловського суди

Вадим Лисиця підтримав Козловського у багаторічному конфлікті з Кондратюком.
Відомий продюсер Вадим Лисиця, який повідомив, що Ігор Кондратюк забирає у Віталія Козловського його військову зарплатню, шокував ще одним зізнанням.
За словами Лисиці, він знає, як незаконно Кондратюк свого часу виграв суди у Козловського. Вадим наголосив, що він теж продюсер, і знає природу відносин з підопічними артистами.
"Я теж продюсер. У мене були схожі ситуації, тому я точно знаю природу цих відносин. Я точно знаю, що може бути, коли ми попадаємо в суд. Скільки це триває, скільки це коштує і які важелі потрібні для того, щоб вирішити питання саме у свій бік. Я не натякаю, я кажу прямо, що, мені здається що на той момент, коли це відбувалося, у Кондратюка були більш потужні можливості, ніж у Козловського", - сказав Лисиця у "Ранку у великому місті".
Він додав, що на той момент, коли почалися суди, Козловський не розумів, що відбувається і як поводитися:
"На мій погляд, Козловський взагалі не розумів, що відбувається. Йому ніхто не пояснював всі юридичні аспекти цієї справи. Тому, мені здається, тут теж є певна несправедливість. Я знаю деякі факти, інсайт, як воно відбувалось", - заінтригував Лисиця.
Нагадаємо, що днями Віталій Козловський розніс Ігоря Кондратюка після того, як колишній продюсер не погодився на його мирову угоду. Артист, який зараз боронить Україну у складі ЗСУ, порівняв колишнього продюсера з Путіним.
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