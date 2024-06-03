Відомий продюсер висловився про творчість Тіни Кароль під час війни: "Взагалі не розумію"

Вадим Лисиця зізнався, що йому подобається у роботі артистки та на що варто звернути увагу.

Відомий продюсер Вадим Лисиця оцінив творчість співачки Тіни Кароль під час повномасштабної війни.

Продюсер вважає, що за цей час артистка виросла в професійному сенсі. Зокрема, вокал виконавиці став потужнішим. Також Лисиця звернув увагу, що Кароль почала переймати манеру співу американських співачок. Як зазначив продюсер, артистці це чудово вдається.

"Вона дуже виросла з точки зору вокалу. Вона почала брати манеру американських співачок, яка мені дуже подобається, до речі", — розповів продюсер на шоу "Муз_Тренд".

Вадим Лисиця / Фото: скриншот з відео

Проте Вадим Лисиця таки додав ложку дьогтю. Продюсер вважає, що Тіна Кароль обирає не найвдаліший матеріал для пісень. Зокрема, він не розуміє, що виконавиця хоче донести творчістю. Та попри це Тіна Кароль – сильна та професійна співачка з потужним голосом.

"З іншого боку я взагалі не розумію матеріал, який вона обирає. Люди, для яких вона працює, вони не до кінця розуміють взагалі, що вона хотіла сказати цим, і це, на мій погляд, трішки мінус. Але як співачка, як професіонал – вона, звісно, топ", – додав Лисиця.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповідала, що б хотіла спробувати в музичній кар'єрі. Виконавиця заінтригувала другою поїздкою на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

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