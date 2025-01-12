Відомий продюсер заявив, що Потап не повернеться на українську сцену, і пояснив чому

Віталій Бардецький переконаний, що музикант не вийде на той рівень успіху, який у нього був до війни.

Відомий продюсер та музичний журналіст Віталій Бардецький заявив, що реперові Потапу не вдасться повернутися на українську сцену, та пояснив чому.

Журналіст говорить, що, звичайно, в музиканта залишиться певна аудиторія, яка захоплюватиметься його творчістю, однак повернутися на той рівень, що був до війни, йому вже не вдасться. На думку Бардецького, це все через те, що Потап перебуває за кордоном. Під час повномасштабної війни в Україні багато чого змінилося, в тому числі й попмузика. Тим часом репер просто перебуває не в контексті цих змін та не розуміє настроїв аудиторії.

"Він просто вже не розуміє, що тут відбувається. Звісно, у нього буде завжди якась аудиторія, мабуть, невеличка і маргінальна. Але на той рівень, на якому був, він точно не повернеться. Попмузика вирізняється тим, що ти як автор дуже чітко можеш відчути те, що людям потрібно, а Потап вже перебуває поза контекстом. Він намагається, я бачив, як він робив спроби у TikTok. Він завжди дуже чітко міг зрозуміти, що треба аудиторії, а тут він щось закидає, і думає, що це сто процентів спрацює, а все повз каси", - висловився продюсер в інтерв'ю nv.ua.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Бардецький говорить, що музична індустрія неабияк змінилася і з'явилися нові звучання. Тим часом те, що пропонує Потап, вже не є актуальним.

"З погляду музикознавства, артисти, які зараз творять, оперують зовсім іншим набором звуків і мають вже інакше звучання. Тому те звучання, яке пропонував Потап, на сьогодні стало абсолютно архаїчним. Особливо для молодших поколінь. Я думаю, що цей музичний артистичний молодняк, який зараз тут розвивається, прийде з якимось зовсім новим саундом", - додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Потап вийшов на зв'язок і розкрив, де саме перебуває. Також репер зізнався, який новий проєкт готує за кордоном.

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