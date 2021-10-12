Відомий продюсер заявив, що він підтримує виступи російських артистів в Україні

Однак він вважає, що має бути виповнена певна умова.

Відомий продюсер Вадим Лисиця вважає, що забороняти російським артистам виступи в Україні не варто.

За його словами, це ні до чого не приведе. Натомість, говорить Лисиця, їхні концерти у нашій країні мають відбуватися за певних умов:

"У мене своя позиція з цього приводу, вона полягає в тому, що, звичайно, якось регулювати виступ російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію. І я думаю, що не всі російські артисти погодяться їздити сюди і платити гроші українській армії", - сказав Лисиця в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вадим Лисиця / instagram.com/vadimlisa

Також музичний продюсер зазначив, що серед українських артистів практично нема таких, які б зараз їздили з концертами до РФ. Лисиця не заперечує, що раніше такі були і він навіть особисто знає, хто їздив і виступав на корпоративах, однак зараз вони туди ані ногою. Та й для таких вітчизняних зірок, які заробляють у країні-агресорі Лисиця має план дій:

"І все ж, якщо вони таки їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко розумітиме артист, що якщо він поїхав в РФ і заробив там тисячу доларів то, наприклад, 300-500 доларів він віддає українській армії. Це нормально", - впевнений продюсер.

Він додав, що зараз в українській музичній індустрії і так "не нормальний клімат", щоб ще щось забороняти:

"Я проти будь-яких заборон, тому що, мені здається, що наша країна набрала багато заборон, але зробити нормальні стосунки і нормальний клімат в українській музичній індустрії вона не в змозі, багато чого зараз відбувається, що дуже негативно впливає на розвиток української музичної культури ... Всі заборони, мені здається, ні до чого доброго не приведуть", - наголосив Лисиця.

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