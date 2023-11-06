Відомий продюсер здивував причиною, чому Кондратюк не погодився на мирову угоду з Козловським

Продюсер Михайло Ясинський висловився щодо конфлікту між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським, назвавши дії продюсера некоректними, а артиста – не продуманим.

Зокрема, Михайло Ясинський зізнався, рішення суду в їхньому конфлікті для нього не до кінця зрозуміле. Продюсер вважає, що на той час судочинство не дуже розбиралося у подібних складних питаннях, тому мова могла йти про просто "виплату фіксованої суми й забуття конфлікту".

Михайло Ясинський / Фото: скриншот з відео

За словами Ясинського, велику роль тоді відігравали ще й статуси продюсера та артиста. Оскільки впливовий Кондратюк володів більшим впливом, аніж молодий Козловський. Зокрема й зараз, на думку відомого продюсера, співаку треба заручитися підтримкою досвідченого юриста, щоб "і Кондратюк заробив, і Віталію було легше працювати".

"Віталік дуже відкрита, романтична, молода, юна душею людина. Чомусь вона пішла на зарубу з людиною, яка сиділа в команді, вибачте, "Що? Де? Коли?". Тобто ця людина (Кондратюк – прим. ред.) досить потужна й інтелектуальна. В принципі, йому б і зараз, на мій погляд, не треба було йти на цей діалог з Кондратюком, не маючи поруч людини відповідного рівня. Тобто потужного, досвідченого юриста", – наголосив Михайло Ясинський у розмові зі Славою Дьоміним.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Продюсер висловив щире нерозуміння причин такої поведінки Кондратюка, який міг би "давно домовитися в інший спосіб". Втім, Ясинський вважає, що за цим конфліктом стоїть щось значно більше, аніж гроші. Він здогадується, що за агресією продюсера приховується скоріше емоційна, аніж грошова, образа на свого експідопічного.

"Тут скоріше мова йде про те, що Кондратюку не хочеться заробляти. Він зовсім про інше. Він хоче ускладнювати життя Віталіка. Не можна заробити з артиста, який не заробляє. Де інтерес? Де вигода? Її нема. Це виключно емоційна складова двох людей, які щось не поділили. І нікому не зрозуміло. Я хотів би, щоб хтось у цьому розібрався. Мені було б дуже цікаво", – прокоментував Ясинський.

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Підсумовуючи Ясинський додатково запевнив, що така поведінка Ігоря Кондратюка не є припустимою для нього, враховуючи, що Козловський "заробляє гроші не на сцені, а в окопі".

Уявляючи себе на місці скандального продюсера, він би не хотів опинитися у такому становищі й намагався б домовитися, щоб усім було добре.

"Навіть не уявляю, як живеться Кондратюку, який знає, що десь страждає людина, яка з ним працювала", – додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно свою позицію висловив ще один український продюсер Вадим Лисиця. Його теж обурив цей конфлікт. За словами Лисиці, Кондратюк виграв суд незаконно за рахунок своєї впливовості.

Читайте також: