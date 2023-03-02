Відомий продюсер зізнався, що його розчарував Потап: "Я б його запитав: "Як Барса? Як відпочив?"

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан зізнався, що під час повномасштабної війни своєю поведінкою його розчарував продюсер Олексій Потапенко, він же Потап.

Під час розмови зі Славою Дьоміним Лузан зізнався, що б сказав Потапу, аби побачив його зараз. Гуморист розсміявся та відповів, що поцікавився б у продюсера, як той відпочив в Іспанії:

"Та що… Що Льоша, як ти. Як Барса? Як відпочив". Мені завжди дуже імпонували його продюсерські якості до знайомства. Коли я з ним познайомився, зрозумів технології виробництва і механіку. Зрозумів, що до чого… Я знаю багато інсайдів стосовно того, як відбувалося, що відбувалося в MOЗGI production і як вони там пересувались. І те, що він казав в інтерв'ю… Я такий: "Ну йо-майо, ну Льоша. Ну що ти таке кажеш. Ну це ж нісенітниця якась". Трошечки є розчарування дійсно", - прокоментував Лузан.

Андрій Лузан / Фото: instagram.com/luzannnn

Також продюсер поділився, що для нього стали розчаруванням співаки Олег Винник та Іван Дорн. Загалом Лузан розчарований у всіх зірках-чоловіках, які з початком повномасштабного вторгнення рф до України залишили країну.

"Я розчарувався в Олегу Виннику. Де він дівся, що він робить… Є у багатьох зірок оцей сором, що вони виїхали за кордон, я краще там тихіше буду сидіти, зайвого не казати. Буду допомагати, щоб зайвого не сказати. Потап є дуже сильне розчарування. Взагалі у всіх чоловіках-зірках, які поїхали..." – сказав Андрій.

Потап

Нагадаємо, що за декілька днів до повномашстабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських та їхніми мами поїхали до Іспанії. Як розповідала Настя, це була випадковість, оскільки в них поїздка була запланована давно і вони поїхали до іншої країни записувати альбом.

За півроку Каменських повернулася до України. Те, що Потап не приїхав разом з нею, артистка пояснила тим, що у Потапа на фоні стресу через війну сталися проблеми зі здоров'ям.

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