Відомий радіоведучий висловився про Винника та зізнався, що не вірив у його успіх: "Програв спір"

Український радіоведучий, музикант і продюсер Сергій Кузін висловився про творчість співака Олега Винника, який зараз перебуває у Німеччині.

Кузін зізнався, що важко спрогнозувати, чи повернеться ще артист на українську сцену. Проте пригадав, як свого часу вважав, що Олег не зможе підкорити серця слухачів. Ба більше, шоумен на тлі власних переконань навіть побився об заклад, внаслідок чого інтуїція його підвела. І зазначив, що й досі не розуміє, у чому феномен співака.

"Я колись програв великий спір, тому що я був упевнений, що усі ці левиці, цариці, вовчиці ніколи не матимуть успіху. Я цей спір з тріском програв. Досі я не можу зрозуміти, чому", - зізнався продюсер в коментарі "РБК-Україна".

Сергій Кузін

Також Сергій зізнався, що деякий час товаришував з колишнім продюсером Винника – Олександром Горбенком. Так, шоумен переконаний, що саме завдяки Олександру голос Олега лунав звідусіль. Водночас Кузін заінтригував причиною розриву їхньої співпраці. За словами знаменитості, продюсер та його підопічний не знайшли спільної мови на тлі бурхливого життя співака.

"Перебування Олега в ефірі багатьох радіостанцій нашого холдингу більше було пов'язане з Сашею Горбенко, його колишнім продюсером. Наскільки я знаю, вони припинили співпрацю через святковий спосіб життя Винника", - поділився Кузін.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розсекретила, чим її здивував Олег Винник під час повномасштабного вторгнення.

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