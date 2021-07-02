Учасника гурту The Black Eyed Peas заскочили у Києві на Подолі під час прогулянки

Учасника гурту The Black Eyed Peas заскочили у Києві на Подолі під час прогулянки

Лідер відомого американського гурту прогулявся ранковим Подолом.

Відомий американський репер, продюсер і фронтмен гурту Black Eyed Peas Вільям Адамс, відомй також як Will.i.am, прилетів сьогодні до Києва.

Музикант, під час ранкової прогулянки вулицями Подолу, помітив на одному з будинків мурал Нунка. Зірку так вразила краса настінного розпису київської будівлі, що він вирішив поділитися цим зі своїми фанами у сторіс на сторінці в Instagram.

instagram.com/iamwill

"Я йду вулицею Києва, в Україні. Дивлюся на будівлю, і що я бачу? Малюнок Нунка! Це Нунка, брат! Це до біса красиво!" — емоційно розповідає знаменитість.

instagram.com/iamwill

Поки причина візиту популярного репера до Києва невідома. Однак можна припустити, що прихильники творчості знаменитості мають надію зустріти зірку на одній із центральних вулиць міста. Також шанувальники Вільяма Адамса припускають, що він приїхав до столиці задля локації для знімань нового кліпу.

Нагадаємо, багато популярних виконавців обрали локаціями для своїх кліпів саме українські краєвиди. Відеороботами made in Ukraine можуть похизуватися Сoldplay, Майлі Сайрус, Pink Floyd, Ріта Ора, Hurts, NCT Dream та багато інших світових знаменитостей.

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