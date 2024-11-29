Відомий репер-військовий розчулив розмовою з дружиною про свою смерть під час війни: "Можу загинути"

Відомий український репер Yarmak, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів про особисте життя.

Зокрема, в інтерв'ю ТСН поділився, що війна дуже повпливала на його стосунки з дружиною Анною. За словами Yarmak, у них були серйозні кризи, викликані різними способами життя. А також зізнався, що кохана дуже переймалася за його життя настільки, що прощалася з ним перед відправленням на фронт. Утім артист заспокоював Анну й домовився не панікувати.

"Коли я їхав на ротації вона переживала й прощалася. А я кажу, що не збираюся помирати. Я з порозумінням ставився, але запропонував все ж таки сприймати це по-дорослому. Так, я можу загинути. І ймовірність дуже висока. Але особисто не бачу в цьому надзвичайної трагічності. Ми живемо у світі, де відбувається боротьба й ми маємо стати на варті справедливості. Це важливо для мене. Тому я сказав, що можу загинути. Але я б не хотів, щоб потім це були якісь істерики. Тобто ми маємо прийняти це з честю. Так, це важко й боляче, але це війна, яка кривава", - зізнався зірка.

Yarmak із дружиною / Фото: instagram.com/yarmak_music

Під час своєї служби Yarmak каже, що не складав заповіт. Бо вони з Анною вирішили не жити сподіваннями на гірше. Тож подружжя з їхньою донькою навіть знаходять час на зустрічі. Щоправда, вони відбуваються в ризикованих умовах. Зокрема, тоді, коли репер переміщається на інші бойові напрямки.

"Я не залишав заповіту. Вона каже, щоб без записок. І коли ми переміщалися з одного напрямку на інший, то вона з Мією їхала на зустріч і ми перетиналися на якийсь день, проводили час разом. Сідала з дитиною на потяг і ми зустрічалися. В цьому плані вона величезна молодець", - додав артист.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ЯРМАК | ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю! «Дружина виїхала за кордон і кинула»! «Тупа» операція проти Карася!

Нагадаємо, нещодавно Yarmak ніжно вітав з ювілеєм свою дружину й висловив їй вдячність.

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