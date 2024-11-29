Відомий репер, якого заскочили в обіймах Джолі, вперше заговорив про їхній зв'язок

Популярний британський репер Akala вперше прокоментував чутки про роман зі старшою на 10 років акторкою Анджеліною Джолі.

Річ у тім, що протягом останніх місяців у Мережі все частіше почали з'являтися фото, де пара проводить час разом. Час від часу вони бачилися на приватних вечірках і навіть подейкували, що акторка і репер залишалися наодинці в одному готелі на декілька днів.

Зрештою, Akala спростував чутки про нібито роман із Джолі. Так, про це він дав зрозуміти фанам на одній з різдвяних вечірок у Лондоні. Туди, за даними People, 40-річний виконавець завітав з кінопродюсеркою Шанель Ньюман. І перед публікою репер офіційно її зарекомендував своєю обраницею. Ба більше, інсайдери додають, що Анджеліна навіть товаришує з Шанель.

Репер Akala на заході Анджеліни Джолі / Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

"Вони всі працюють разом. Анджеліна зосереджена на своїй сім'ї і зараз не зустрічається. Вона та Акала не зустрічаються. Вона дружить з ним і його партнеркою Шанель", - зазначило джерело.

Нагадаємо, нещодавно діти-двійнята Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вийшли на публіку разом. Папараці показали, який вигляд мають 16-річні нащадки зіркового колишнього подружжя.

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