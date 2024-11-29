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Відомий репер, якого заскочили в обіймах Джолі, вперше заговорив про їхній зв'язок

Відомий репер, якого заскочили в обіймах Джолі, вперше заговорив про їхній зв'язок

Анджеліна Джолі та Akala

Зірка зробив заяву на вечірці.

Популярний британський репер Akala вперше прокоментував чутки про роман зі старшою на 10 років акторкою Анджеліною Джолі.

Річ у тім, що протягом останніх місяців у Мережі все частіше почали з'являтися фото, де пара проводить час разом. Час від часу вони бачилися на приватних вечірках і навіть подейкували, що акторка і репер залишалися наодинці в одному готелі на декілька днів.

Зрештою, Akala спростував чутки про нібито роман із Джолі. Так, про це він дав зрозуміти фанам на одній з різдвяних вечірок у Лондоні. Туди, за даними People, 40-річний виконавець завітав з кінопродюсеркою Шанель Ньюман. І перед публікою репер офіційно її зарекомендував своєю обраницею. Ба більше, інсайдери додають, що Анджеліна навіть товаришує з Шанель.

Репер Akala на заході Анджеліни Джолі / Фото: instagram.com/atelierjolieofficial / ©
Репер Akala на заході Анджеліни Джолі / Фото: instagram.com/atelierjolieofficial

"Вони всі працюють разом. Анджеліна зосереджена на своїй сім'ї і зараз не зустрічається. Вона та Акала не зустрічаються. Вона дружить з ним і його партнеркою Шанель", - зазначило джерело.

Нагадаємо, нещодавно діти-двійнята Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вийшли на публіку разом. Папараці показали, який вигляд мають 16-річні нащадки зіркового колишнього подружжя.

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