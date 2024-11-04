Відомий репер здивував, як путініст Лепс телефонував йому у перший день війни та що говорив

Відомий український репер Артем Лоік здивував, як палкий путініст Григорій Лепс телефонував йому на початку повномасштабної війни.

Задовго до російського вторгнення до України артист співпрацював з росіянином. Зокрема, виконавець був підопічним скандального Лепса. Лоік говорить, що погодився на це, адже не мав іншої змоги реалізуватися творчо. За словами репера, йому тоді співпрацю ніхто не пропонував, тож він помітив можливість.

Артем Лоік / Фото: скриншот з відео

"Мені ніхто не пропонував тоді співпрацю. Він тоді ще не був таким зашкварним, як зараз. Я зрозумів, що є можливість, щоб мою творчість більше почули. У мене було дуже багато текстів, але не було можливості все це записати", - розповів співак на проєкті "Муз_Тренд".

Однак співпраця їхня тривала недовго. Артем Лоік говорить, що вони сперечалися щодо пісень та поведінки артиста не сцені. Врешті, репер зрозумів, що їхнє бачення різне, а миритися з цим він не хотів. Тож, виконавець розірвав співпрацю.

"Ми сперечалися на тему: що треба писати і що повинен робити співак на сцені. Він казав, що ми повинні співати для людей, щоб їм було весело. А я завжди вважав, що ми повинні трішки підіймати рівень слухача. Всі ці Лепси , вони не слухають свої "два прихлопи, три притопи". Я завжди звертався до людини, а не до людей", - зізнався артист.

Григорій Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Врешті, після розірвання співпраці Артем Лоік випустив з Лепсом декілька пісень та виступав з ним на концертах. Однак, коли почалася повномасштабна війна, їхнє спілкування повністю припинилося. Репер говорить, що у перший день російського вторгнення росіянин зателефонував йому. Лоік пояснив скандальному співаку, що насправді відбувається та що коїть Росія. Однак скандальний Лепс у стилі Z-патріотів заявив, що "не все так однозначно". Тож, репер зрозумів, що щось пояснювати та спілкуватися зі путіністом сенсу немає.

"Востаннє я з ним поговорив у перший день повномасштабного вторгнення. Він мені зателефонував. Спитав: "Як там у вас?". Я йому все пояснив. А він сказав, що крові замало, там же все не так. Його реакція мені не сподобалася, і це була остання наша розмова", - додав артист.

Артем Лоік / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Григорій Лепс є палким прихильником загарбницької політики путіна. Артист підтримує війну в Україні та захоплення український територій, куди залюбки їздить з концертами. Окрім того, росіянин прославляє злочини окупантів.

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Богданович пригадав, як посварився з росіянином Володимиром Стєкловим. Сталося це ще задовго до війни, коли російські артисти знімалися в українських проєктах.

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