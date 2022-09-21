Відомий режисер Кшиштоф Зануссі прихистив у себе вдома шість сімей з України: "Я теж пережив війну"

Легендарний режисер Кшиштоф Зануссі був просто шокований, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Знаменитість, як і багато інших людей, сподівався, що до цього не дійде. Утім, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, режисер став постійно стежити за новинами та дивитися, що відбувається у сусідній країні.

Кшиштоф Зануссі / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Звичайно, то був великий шок... Хоча війна в Україні точилася не один рік, але її нова хвиля стала несподіванкою. До останнього хотілося сподіватися, що до того не дійде... Нині я уважно стежу за новинами з фронту. Щовечора, о дванадцятій годині, ще раз вмикаю радіо, аби перевірити, чи у вас не сталося чогось найгіршого...", - розповів режисер "Експресу".

Утім, режисер чітко розумів, що українцям нині потрібна допомога, особливо тим, хто тікав до іншої країни. Тож Кшиштоф разом з дружиною вирішив, що надасть біженцям житло. Тож у своєму будинку режисер прихистив шість сімей з України. Нині ж у будинку Зануссі лишилося дві сім'ї, адже решта поїхали до Канади.

Кшиштоф Зануссі / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Ми з дружиною дуже перейнялися їхньою долею. Поселили в наших будинках і у Варшаві, і за містом. Помістилися всі. При тім, що були не тільки діти, але й домашні тварини. Нині залишилось лише дві сім'ї. Хто мав родичів у Канаді, полетів за океан", - поділився знаменитість.

Режисер говорить, що з власного досвіду знає, наскільки українцям нині тяжко, адже й сам у дитинстві пережив війну.

Кшиштоф Зануссі / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

"Я ж теж свого часу пережив війну. І для мене це щось, що нагадує дитинство. Я добре знаю, який то жах!", - додав режисер.

Нагадаємо, зірка британського талант-шоу Моці Мабусе також зізналась, що допомагає Україні. Танцівниця прихистила 10 українців, які були вимушені тікати від війни, яку вороже розв'язала Росія.

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