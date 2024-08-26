Відомий режисер назвав Алека Болдвіна винним у вбивстві українки Гатчинс і пояснив чому

Американський режисер Квентін Тарантіно заявив, що американський актор Алек Болдвін частково винний у вбивстві операторки з України Галини Гатчинс, попри те, що суд зняв з нього всі обвинувачення.

Тарантіно зазначив, що першою чергою має понести відповідальність саме зброярка, яка мала стежити за безпечним поводженням зі зброєю на знімальному майданчику. Утім, режисер вважає, що на Алекові Болдвіну теж є вина. За словами Тарантіно, кожен актор, який на знімальному майданчику має справу зі зброєю, повинен все ретельно перевіряти.

"У цій ситуації я вважаю, що буде досить справедливо сказати, що зброяр – людина, яка відповідає за зброю, - несе 90% відповідальності, що відбувається, коли справа доходить до цієї зброї...але…актор відповідає на 10%", - заявив Тарантіно, пише Daily Mail.

Алек Болдвін, Галина Гатчинс

Нагадаємо, у жовтні 2021 року під час знімань фільму "Іржа" сталася трагедія. Актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчинс та поранив режисера. Трагедія сталася через те, що зброя була заряджена бойовими патронами замість бутафорських. До відповідальності притягнули зброярку. Тим часом з Болдвіна у липні після майже трьох років судів зняли всі обвинувачення. Однак рідні Гатчинс виявилися не згодними з таким рішенням.

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