Відомий режисер розповів, як Ані Лорак до війни поливала брудом Україну і чому Повалій зрадила країну

Відомий український режисер Семен Горов, який раніше розповів про життя доньки в США від Сніжани Єгорової, прокоментував зраду України співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій.

За словами Горова, ще задовго до початку повномасштабної війни під час спілкування і з Лорак, і з Повалій він прослідковував у розмові проросійські погляди. Ці артистки багато працювали в Росії і, на думку режисера, російська пропаганда зробила з ними свою справу.

Семен Горов за мирних часів знімав для Ані Лорак кліпи

Семен Горов і Таїсія Повалій

Окрім того, зізнався Горов, під час розмови з Лорак, він помітив що вона ще до війни недобре відгукувалася і про Україну, і про українську мову:

"З приводу Повалій, впевнений, що на неї вплинула пропаганда. Вони з чоловіком свого часу більше працювали там, ніж бували тут. Імперська сутність залазить людям у голову і виїдає всю людяність. І залишаються лише гроші і можливість бути наближеними до влади. Я думаю, вона щиро вірить у те, що розповідає. Там вже інше серце й інший мозок, якщо він залишився. А я не лікар-психіатр, щоб це досліджувати. Ані Лорак… Востаннє, коли я працював із Кароліною, вона вже теж більше часу проводила в Москві, ніж у Києві. І я в розмові з нею почав помічати, що постійно говорить не дуже хороше про Україну та українців. От просто на очах відбувалося перевтілення", - розповів Горов, пише oboz.ua

Семен Горов і Ані Лорак, мюзикл "Божевільний день, або Одруження Фігаро", 2003 рік

Зазначимо, що Семен Горов відомий український режисер, ексчоловік ведучої-зрадниці Сніжани Єгорової. У 2000 зрежисував такі знамениті новорічні мюзикли, як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок", "Попелюшка".

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