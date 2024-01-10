Відомий режисер розповів, як Тіна Кароль не "пустила" Ані Лорак до України

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук привідкрив деякі залаштунки шоубізнесового життя і поділився цікавими фактами.

Продюсер, який раніше висловився про Олега Винника і чи повернеться він на сцену, розповів, що свого часу співачка Тіна Кароль не дала скандальній Ані Лорак повернутися на українську сцену.

За словами Боднарчука, це все відбувалося ще до війни, коли Лорак планувала підкорити український шоубіз.

"(Тіна – прим.ред.) білий кардинал шоу-бізнесу. Я вважаю, що сьогодні, у світлі останніх подій, Тіна могла б зізнатися у тому, що вона і її команда грудьми стояли на сторожі українського шоубізнесу й усіма можливими і неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну. Сьогодні за це вона б отримала шалені оплески від українців і, можливо, за таку ефективність її б призначили головою української митниці", - сказав Боднарчук, пише oboz.ua

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Олег Боднарчук дуже тісно товаришував зі співачкою-зрадницею Ані Лорак. Втім, після 24 лютого 2022 року режисер обірвав з нею будь-які зв'язки:

"Ми були близькими друзями, і я припинив наші стосунки суто формально, але насправді першою їх вирішила завершити Кароліна, коли, знаючи, що я і моя сім'я перебуваємо з початку вторгнення під Києвом, жодного разу не написала навіть повідомлення з запитанням, чи ми живі. Я чекав більше місяця від неї заяви на підтримку України, а після того, як не дочекався, вважав за необхідне засудити публічно таку позицію і викреслити її зі свого життя", - сказав Боднарчук.

Олег Боднарчук та Ані Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Олег Боднарчук та Ані Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Нагадаємо, раніше Олег Боднарчук емоційно висловився про колишню подругу Ані Лорак та прокоментував, чому вона обрала Росію.

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