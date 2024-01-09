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Відомий режисер висловився про Винника та припустив, чи повернеться він на сцену: "Міф розвіяно"

Відомий режисер висловився про Винника та припустив, чи повернеться він на сцену: "Міф розвіяно"

Олег Боднарчук, Олег Винник

Олег Боднарчук припустив, що негативно позначилося на його кар'єрі.

Відомий режисер Олег Боднарчук висловився про співака Олега Винника та припустив, чи вдасться йому знову повернутися на сцену.

Режисер в інтерв'ю Obozrevatel припустив, що у виконавця був гарно продуманий сценічний образ, який був створений його продюсером. Бондарчук вважає, що після розірвання їхньої співпраці кар'єра Винника пішла на спад, адже він показав своїй аудиторії, яким є насправді.

Олег Винник / Фото: Скріншот з відео / ©
Олег Винник / Фото: Скріншот з відео

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє та, здається, єдине його інтерв’ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв'ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував тільки в його піснях. Міф розвіявся", - висловився режисер.

Боднарчук також переконаний, що Олег Винник більше не повернеться на сцену. За словами режисера, аудиторія співака під час повномасштабної війни змінилася, а от він сам залишився в довоєнному періоді.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Олег все про себе розповів, причому він, напевне, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі. Однак стало ясно, що Винник залишився у довоєнній реальності, а його аудиторія внаслідок війни здобула іншу глибину і мудрість. Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити", - прокоментував режисер.

Нагадаємо, Олег Винник нині перебуває в Німеччині та не повертається до України. За кордоном виконавець лікувався від рідкісної хвороби, діагноз якої не став називати. Нещодавно ходили чутки про повернення артиста на сцену, однак в Олега Винника їх спростували.

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