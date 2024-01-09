Відомий режисер висловився про Винника та припустив, чи повернеться він на сцену: "Міф розвіяно"

Відомий режисер Олег Боднарчук висловився про співака Олега Винника та припустив, чи вдасться йому знову повернутися на сцену.

Режисер в інтерв'ю Obozrevatel припустив, що у виконавця був гарно продуманий сценічний образ, який був створений його продюсером. Бондарчук вважає, що після розірвання їхньої співпраці кар'єра Винника пішла на спад, адже він показав своїй аудиторії, яким є насправді.

Олег Винник / Фото: Скріншот з відео

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє та, здається, єдине його інтерв’ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв'ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував тільки в його піснях. Міф розвіявся", - висловився режисер.

Боднарчук також переконаний, що Олег Винник більше не повернеться на сцену. За словами режисера, аудиторія співака під час повномасштабної війни змінилася, а от він сам залишився в довоєнному періоді.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Олег все про себе розповів, причому він, напевне, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі. Однак стало ясно, що Винник залишився у довоєнній реальності, а його аудиторія внаслідок війни здобула іншу глибину і мудрість. Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити", - прокоментував режисер.

Нагадаємо, Олег Винник нині перебуває в Німеччині та не повертається до України. За кордоном виконавець лікувався від рідкісної хвороби, діагноз якої не став називати. Нещодавно ходили чутки про повернення артиста на сцену, однак в Олега Винника їх спростували.

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