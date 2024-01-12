Відомий режисер зрадив Україну і втік до Росії ставити шоу для дружини Пєскова Навки

Одним з режисерів скандального льодового шоу дружини прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Тетяни Навки виявився українець Василь Козар.

Про це розповіла співачка Христина Соловій, хіт якої "Тримай" Навка нахабно поцупила для свого шоу і переклала його російською мовою. "Стало відомо, що режисером льодового шоу, до якого накрали українських пісень є ось цей колишній українець", - розповіла Соловій.

Зазначимо, що свого часу Василь Козар виграв у проєкті "Танцюють всі", був хореографом "Танців з зірками", постановником одного з концертів Тіни Кароль, також ставив "Міс Україна-2017". Режисер-зрадник родом з Мукачево, Закарпаття, закінчив Київський національний університет культури та мистецтв, проходив стажування в Америці.

Василь Козар за часів "Танцюють всі"

Василь Козар за часів "Танцюють всі"

Як в інтерв'ю Аліні Доротюк розповідав хореограф Євген Кот, родина Козара залишилася жити в Україні, втім режисер обрав криваві російські рублі, замість сім'ї та батьківщини.

Христина Соловій, своєю чергою, подякувала шанувальникам за допомогу у пошуку тих, хто причетний до викрадення її пісні:

"Ваші репости вже допомогли встановити особу режисера. Не зупиняйтеся і позначайте мене у репостах. І як кожен сантиметр української землі, відвоюємо і відстоїмо свою культурну спадщину", - написала Соловій.

Соловій викрила українця, який ставив шоу Навці / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка також пояснила, чому вона налаштована судитися з росіянами, які вкрали її пісню, адже нібито всі вже звикли до того, що "русня все краде":

"Уявіть собі, що ця Навка візьме своє лєдовоє шоу і прокатає його, наприклад, країнами Європи. І що подумають європейці? Що те, як звучить пісня "Тримай" так звучить руськая культура", - сказала Соловій.

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що уродженка Дніпра, дружина Дмитра Пєскова Тетяна Навка нахабно вкрала у своєму льодовому шоу українські пісні. Ба більше, їх у шоу виконують українці-зрадники Ані Лорак та Олександр Панайотов.

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