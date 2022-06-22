Відомий рокгурт виставив на благодійний аукціон унікальну гітару, аби допомогти Україні

Відомий канадський рокгурт Billy Talent засуджує жахливу війну, яку розв'язала Росія, та підтримує українців.

Музиканти вирішили допомогти Україні не лише словом, а й ділом. Учасники колективу виставили на благодійній аукціон унікальну гітару.

На своїй сторінці в Instagram рокери розповіла, що виставлять на продажу музикальний інструмент, який належав одному з музикантів Billy Talent – Єну.

Фото: billytalentband/Instagram

На електрогітарі кожен учасник гурту залишив свій автограф. Окрім того, на музикальному інструменті є наліпка у вигляді серця, розфарбованого синьо-жовтими кольорами.

Всі гроші з продажу гітари артисти пожертвують для допомоги Україні.

"Ось ваш шанс зробити ставку на електрогітару Єна Fender Squire, підписану всіма нами. У співпраці з німецькими музичними журналами Gitarre&Bass та GrandGtrs Nik Huber Guitars розпочато кампанію зі збору коштів Gear for Hope на підтримку невідкладної допомоги Україні "Лікарі без кордонів", допомоги біженцям ООН, Німецького Червоного Хреста та Aktion Deutschland hilft", - йдеться в повідомленні Billy Talent.

Фото: billytalentband/Instagram

До слова, благодійний аукціон триватиме 20 днів, а стартова ціна на електрогітару Єна – 1 тисяча євро.

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