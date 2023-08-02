Відомий російський актор розповів, що мав секс з Кіркоровим

Олексій Панін розповів про сексуальну орієнтацію артиста через його підтримку війни в Україні.

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який відкрито підтримує Україну, розповів про двох гомосексуалів в російському шоубізнесу.

Насильний камінгаут артистів Панін зробив в інтерв'ю Ксенії Собак. За словами Паніна, він розсекретив сексуальну орієнтацію цих знаменитостей, оскільки вони підтримують криваву політику путіна і повномасштабну війну проти України.

"Я це кажу лише тому, що я знаю його позицію стосовно того, що відбувається. Я б ніколи не сказав про це. Я кажу це лише після того, як почув їхню політичну позицію", - пояснив Панін.

За словами актора, в російському шоубізі всі знають, що актор Віктор Сухоруков, який зіграв Віктора Багрова у фільмах "Брат" та "Брат 2" – гей. Зазначимо, що Сухоруков занесений до "чорного списку" України через підтримку путіна і його кривавої політики.

"Кожен артист в нашій шоубізнесовій тусовці знає що … любить смоктати х*ї. Але для всіх він "брат". А я знаю особисто людей, він ширинки розстібав, дай відсмоктати у потягу. Це тобі за путіна", - сказав Панін.

Віктор Сухоруков

Також скандальний акор заявив, що спав з ексчоловіком Алли Пугачової, співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим.

"Я спав з Кіркоровим. Це правда. Він приїздив на білому авто. Він у мене смоктав. Я у нього теж. Він мені ще й відео надсилав", - розговорився Панін.

Втім, імена згаданих вище артистів Собчак в інтерв'ю приховала. Тож Панін, аби розставити крапки над "і" записав відеозвернення після цієї розмови:

"Зараз я зателефонував Максиму Галкіну і вибачився перед ним, тому що всі подумали, що я ї*ався з Максимом Галкіним. Я з ним не ї*ався ніколи. Я ї*ався з Філіпом Кіркоровим. А от людина, про яку всі подумали, що він розстібає ширинки, це був не Безруков. Це був Віктор Сухоруков", - пояснив Панін.

Філіп Кіркоров

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф до України Олексій Панін активно підтримує нашу країну і відверто засуджує політику путіна. З рф Панін виїхав до Іспанії.

Стосовно путініста Філіпа Кіркорова, про його сексуальну орієнтацію вже давно ширяться чутки. Так, раніше ведучий Слава Дьомін розповідав, як Кіркоров одного разу пропонував йому переспати.

Також неоднозначні натяки Кіркоров робив й ведучому Володимиру Остапчуку. Свого часу путініст презентував Остапчуку останню на той момент модель IPhone. Кіркоров активно писав Остапчуку і навіть мамі шоумена.

Читайте також: