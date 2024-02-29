Відомий російський актор втік з РФ і висловився щодо позиції колег з серіалу "Свати"

Російський актор, зірка серіалу "Свати" Олександр Феклістов, який зіграв Сан Санича Берковича, виїхав з Росії.

Артист, який на початку повномасштабної війни підтримав Україну, поділився, що спочатку продовжував працювати у Москві, допоки його не почали "скасовувати":

"Це не релокація, це еміграція, і це прийшло майже одразу, щойно прийшло рішення про те, що треба їхати. Хоча це сталося не одразу. Я ще якийсь час таки працював у Москві. Я відчував, що ми з глядачем потрібні одне одному. Але, на жаль, потім почали закриватися спектаклі, і не залишилося можливості контакту", - розповів Феклістов у YouTube-проєкті "І Гримнув Грем".

За словами актора, скасовувати вистави за його участі стали саме через його позицію. Також Феклістов зазначив, що це були протизаконні дії:

"Це ніхто не оголошує, і це взагалі протизаконно. Немає такого закону, не зрозуміло, на якій підставі. Ніхто не пише жодних паперів. Це все продовжується. Так би мовити, наше горезвісне телефонне право, залякування тощо. Головний режисер каже: "Я не зміг тебе відстояти", - поділився актор.

Олександр Феклістов у серіалі "Свати"

Разом з тим Олександр Феклістов пригадав, як ще до початку повномасштабної війни та анексії Криму його російські колеги, які грали з ним у серіалі "Свати" негарно говорили про Україну:

"Хтось вважав, що Україна не країна, навіть знімаючись там. Це до питання хворобливої імперської свідомості. Яка Україна – країна, яка мова українська? Навіщо це все? Давайте жити як жили. Люди вважали так, навіть мило спілкуючись із українцями. І це до анексії Криму. Ми сперечаємося, ми розмовляємо, ми лаємося. Але це чітко поділ усередині людей. Розлом стався. Що з цим робити? Не знаю", - прокоментував Феклістов.

Наразі 68-річний Олександр Феклістов перебуває в Іспанії.

Зазначимо, що повнмоасшатбну війну, яку Росія розгорнула проти України підтримали такі актори, як Федір Добронравов, який у "Сватах" зіграв Івана Будько, Олеся Железняк, яка зіграла Ларису Буханкіну, Тетяна Кравченко, яка втілила роль Валентини Будько.

Нагадаємо, не так давно вирізнилася дивними заявами акторка Олеся Железняк. Пропагандистка заявила, що "Україна та Росія мають бути разом" і що українці та росіяни – "один народ".

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