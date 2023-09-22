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Відомий російський актор, який вбив та зґвалтував дівчину, вирушив на війну проти України

Відомий російський актор, який вбив та зґвалтував дівчину, вирушив на війну проти України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Відомий російський актор, який вбив та зґвалтував дівчину, вирушив на війну проти України

Олександр Кілін

Олександр Кілін добровільно пішов вбивати українців.

Російський актор, зірка серіалу "Реальні пацани" та фільму "Географ глобус пропив" Олександр Кілін добровільно викликався на війну вбивати українців.

2015 року Кіліна засудили на 18 років колонії суворого режиму за зґвалтування та жорстоке вбивство 19-річної студентки. Вбивця завдав дівчині дванадцять ударів шматком бетону по голові та задушив.

Олександр Кілін (праворуч) у фільмі
Олександр Кілін (праворуч) у фільмі "Географ глобус пропив"

10 років Кілін відбував свій тюремний термін у виправній колонії №1 у місті Солікамську. Аж раптом викликався на війну проти України і з жорсткого вбивці став героєм Росії.

Олександр Кілін відбув 10 років у колонії за вбивство та зґвалтування дівчини / ©
Олександр Кілін відбув 10 років у колонії за вбивство та зґвалтування дівчини

Щоправда, пробув на фронті Кілін недовго – за повідомленням РосЗМП, він отримав поранення і зараз перебуває у шпиталі із серйозними проблемами зі слухом. Вірогідно, що тепер він для служби не придатний і повернеться знову до колонії.

Олександр Кілін раніше показався на війні проти України / ©
Олександр Кілін раніше показався на війні проти України

Нагадаємо, раніше радянська акторка, зірка стрічки "Червона шапочка" і затята путіністка Яна Поплавська заявила, що відправляє свого сина на війну проти України. Росіянин проходив військову підготовку у Чечні.

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Дата публікації
Перегляди
3222
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