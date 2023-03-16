Відомий російський комік публічно заявив, що не воюватиме на боці РФ, і висміяв російську пропаганду

У своєму виступі Руслан Бєлий пояснив, чому не піде зі зброєю проти українців.

Російський стендап-комік Руслан Бєлий під час свого останнього виступу публічно заявив, що не піде воювати проти України на боці Росії.

Він наголосив, що якби на його країну напали, він би, звісно, пішов її захищати, але "відстоювати інтереси однієї людини" Руслан не буде.

"Я не збираюся відстоювати інтереси однієї певної людини, розумієте. Тим більше, куди мені йти? У мене батько з України, у мене там половина родичів. У мене там є друг Євген, він мешкає в Одесі і останнє, чого я хочу, щоб друг Євген стріляв у мене з міномета десь під Херсоном з фразою "Не все так однозначно, Руслане", - сказав Бєлий.

Руслан Бєлий / Фото: instagram.com/ruslan_belyy_

Прокоментував стендапер й слова деяких "рускіх" про те, що якби не росія, то Україна б напала першою:

"Серйозно? Напали б першими? Для чого? Для анекдоту? Напала якось Україна на Росію… На щастя, Лукашенко знав, звідки готується напад", - додав гуморист.

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Висміяв Бєлий й російських пропагандистів і ту нісенітницю, які вони говорять по ТБ, а також "надійні" російські офіційні джерела:

"Вони говорять, не переживайте, ви поза небезпекою. У вас не буде кримінального переслідування, якщо ви використовуватиме інформацію з офіційних джерел. А я не можу використовувати інформацію з офіційних джерел, бо я як не ввімкну ТБ, вони постійно кричать. Тим більше, давайте подивимось, що говорили офіційні джерела за останній рік: війни не буде, срочників там не буде, мобілізації не буде. Це що ж виходить? Послухай офіційні джерела і зроби навпаки?" – сказав під час свого стендапу Бєлий.

Нагадаємо, не так давно український гуморист Юрій Великий показав кумедну пародію на російського диктатора путіна та глави тік-ток військ Рамзана Кадирова під час їхньої офіційної зустрічі в Кремлі. Тоді кадиров читав звіт перед путіним з листочка, де текст був написаний величезними літерами.

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