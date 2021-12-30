Відомий російський співак назвав ранню творчість дуету "Потап і Настя" дном

Артист не оцінив пісню "Новый год".

Пісня українського дуету "Потап і Настя" - "Новый год" - вже давно асоціюється з новорічними святами.

Композицію часто вмикають в ніч з 31 грудня на 1 січня, аби зарядитися позитивним настроєм. Втім, трек подобається не всім. Зокрема, російський співак Сергій Лазарєв у YouTube-шоу "Музыкалити" зазначив, що він поважає дует, але їхня рання творчість – це дно.

До слова, артисту не сподобався каламбур у тексті пісні "Новый год", особливо такі рядки, як "от сосны мне оторви иголочку", "ну какой же Новый год без даты", "ждут под ёлкой манда-мандаринки".

"Потап і Настя" / instagram.com/potupinastya

"Я поважаю і Потапа, і Настю. Я знаю, яку вони музику можуть робити. Але це, я вважаю, просто дно. Так каламбурити – це себе не поважати", - прокоментував Сергій.

До речі, пізніше у шоу показали, як на трек реагує молодь. Зокрема, вони не згодні з Сергієм. Їм пісня сподобалась.

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