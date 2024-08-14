Відомий російський співак неочікувано підтримав дії ЗСУ на Курщині і пояснив, чому це необхідно

Також артист показався у футболці з написом "Азов", щоправда, є один нюанс.

Відомий російський репер Noize MC підтримав дії ЗСУ в Курській області Росії та пояснив, чому операція була необхідною.

Зокрема, від перших днів вторгнення РФ до України артист виступає проти ворожих дій країни-агресорки. Виконавець наголошує, що війни просто не повинно бути. Однак Noize MC зазначив, що воєнні дії не припиняться, поки агресор, тобто Росія, "не отримує по зубах". Тому, як зазначив репер, він підтримує дії України та бажає українцям перемоги.

"Війна – г*вно. Війни не повинно бути. Але поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а відтак війна триває — у цьому й проблема. Тому, так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу також працюю, що жодним чином не заважає мені співчувати мирним жертвам на російській стороні", - висловився репер.

Допис Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Свій допис музикант доповнив фото, де він позує у футболці, де на тлі потяга красується напис "Азов". Щоправда, артист поквапився пояснити, що це жодним чином не стосується бригади, яка обороняла Маріуполь. Футболку реперові подарувала подруга, рідне місто якої було повністю знищене російськими військовими. На вбранні зображений саме потяг, який до війни курсував між Києвом та нині окупованим Маріуполем.

"На цій футболці зображено потяг "Азов", який раніше курсував за маршрутом Київ-Маріуполь. Її мені подарувала моя подруга Яна Яковенко. Вона сама намалювала цей принт. Яна – з Маріуполя. Її місто знищене російськими військами. На подвір'ях — братські могили із мирних жителів. Але я ніколи від неї не чув побажань, щоб таке сталося ще з чиїмось містом", - пояснив репер.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Позиція Noize MC щодо війни – що відомо

Ще до повномасштабної війни репер критикував дії російської влади. Зокрема, він виступав проти вторгнення Росії на Донбас та анексію Криму, за що в РФ зіткнувся з цькуванням та скасуванням. Коли російські військові розпочали повномасштабне вторгнення до України, Noize MC публічно це засудив і закликав припинити війну.

Врешті, за антивоєнну позицію музиканта визнати в РФ "іноагентом". Натомість він оселився за кордоном, де й будує свою кар'єру. До речі, на початку повномасштабної війни музикант давав благодійні концерти, де збирав кошти на підтримку України.

Noize MC заспівав українською у футболці з написом "Азов"

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