Відомий російський співак п'яним вийшов на сцену і пояснив, чому напився

Діма Білан виступав у Казахстані.

Співак Діма Білан обурив прихильників своїм вчинком.

Так, нещодавно артист виступав на весіллі у Казахстані. Втім, виконавець співав перед публікою у стані алкогольного сп'яніння. Відео з весілля одразу розлетілося Мережею.

Пізніше Білан в Instagram-stories пояснив, чому так напився перед виступом. Виконавець розповів, що він дуже втомлений та виснажений. Також, артист вибачився перед фанами та зазначив, що йому дуже соромно. Втім, відео він записував також у стані алкогольного сп'яніння.

П'яний Діма Білан / instagram.com/bilanofficial

"Знаєте, так буває! Іноді людина напивається. Невже з вами такого ніколи не було? Я ніколи не повірю, якщо ви скажете, що ні. Я не спав три доби вже, тому що в мене знімання, пісні, музика... Я дуже стомився... І мені незабаром 40 років... Мене взагалі ковбасить дуже сильно, і я не знаю, як це пояснити", - розповів Білан.

Окрім того, співак додав, що наразі йому дуже тяжко. Втім, він завжди чесний зі своїми прихильниками та відео не збирається видаляти.

"Найгірше, що я можу зробити - просто напитися. Але начхати. Знаєте чому? Тому що я завжди щирий на концертах", – підсумував артист.

Читайте також: