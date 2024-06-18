Відомий російський співак підтримав "Азов" у символічній футболці й заспівав українською – відео

Відомий російський репер Noize MC, який відкрито підтримує Україну, довів до істерики росіян на нещодавньому концерті у Валенсії, Іспанія.

Річ у тім, що артист для свого виступу обрав доволі символічну футболку з написом "Азов" на знак підтримки України. Так, під час виконання хітів Noize MC спочатку був у куртці, але, побачивши серед глядачів синьо-жовтий прапор з логотипом "Азову", розстебнув верхній одяг і продемонстрував футболку.

Ба більше, під час концерту Noize MC навіть пролунав україномовний трек "Вуду", який артист написав незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Noize MC заспівав українською у футболці з написом "Азов"

До слова, у коментарях під відео, опублікованим у TikTok, зібралося чимало росіян, які не могли стримати своїх обурливих емоцій і пропаганди. Тим часом українці подякували Noize MC за те, що він ще від 2014 року стоїть на боці правди.

Добре, що не пішов на концерт

Нойзу респект, дуже правильна людина

Тільки й можете прапорцями махати...

Найяскравіший момент з концерту

Зазначимо, Noize MC відкрито засуджує диктаторський режим і визнає, що Росія напала на Україну. Також навесні 2022 року співак долучався до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу українським біженцям у Польщі. Тож зараз артист продовжує їздити світом з концертами, нагадуючи про війну й підтримку України. Тим часом у РФ його визнано так званим "іноагентом".

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