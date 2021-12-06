Відомий російський співак вирвав колишній волосся просто на сцені

Інцидент стався під час знімань концерту "Пісня року".

Російський співак Сергій Лазарєв та ведуча Лера Кудрявцева стали ведучими концерту "Пісня року" у Москві.

Однак під час знімань програми стався конфуз. Коли Лазарєв вирішив витягти з голови колеги квітку, він випадково вирвав їй жмут штучного волосся, яке створювало об'єм зачісці Кудрявцевої.

Відео інциденту Сергій розмістив у себе в Instagram:

"Цього ніколи не покажуть в ефірі по телевізору! Істерика! Дивитись до кінця! Трохи "кухні" та "ляпів" зі знімань "Пісні року 2021". Це все не за сценарієм! Кудрявцева, я тебе обожнюю за твою самоіронію та почуття гумору!" – підписав ролик Лазарєв.

Насправді, Лера не розгубилася і почала голосно сміятися з Сергієм, а потім ще й пожартувала, що "коронавірус вже, все – волосся сиплеться".

Нагадаємо, що Леру Кудрявцеву та Сергія Лазарєва колись пов'язували романтичні стосунки. Роман між парою зав'язався 2008-го і тривав чотири роки.

Зазначимо, що 2014-го року Лазарєв у інтерв'ю Катерині Осадчій сказав, що відчув і зрозумів біль українців. Також він наголосив, що для нього Крим – це не Росія. Тоді ж Кудрявцева підтримала екскоханого і стала на його захист перед російським депутатом, який попросив продюсерів більше не співпрацювати з Лазарєвим, адже нібито, співак "закликає до війни".

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