Відомий російський співак вперше прокоментував свою "госпіталізацію" до психлікарні

Григорій Лепс вийшов на зв'язок.

Днями Мережу сколихнула новина про те, що відомого російського співака Григорія Лепса госпіталізували до психлікарні.

Тепер ці чутки прокоментував сам артист. За його словами, усе це неправда, а виконавець наразі перебуває вдома і готується до концерту. Про це знаменитість сказав відеозв'язком виданню "РИА Новости" та показав своє подвір'я і ліс, демонструючи, що й справді перебуває вдома.

"Ну, я в лікарні чи я у себе вдома? Вас неправильно інформують... Вам брешуть", - сказав зірка.

Зауважимо, раніше директор виконавця Володимир Урюпін зазначив, що такий галас хтось підняв свідомо. На його думку, це було зроблено на тлі новини про розлучення Лепса з дружиною після 20 років шлюбу.

Григорій Лепс розлучається з дружиною / instagram.com/anna.leps

Раніше ж Урюпін повідомив, що Лепс звертався до лікарів через погіршення стану здоров'я. В артиста був гіпертонічний криз.

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