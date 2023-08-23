Відомий сербський музикант у Молдові поплатився за підтримку вторгнення Росії до України

Відомий сербський музикант та композитор Горан Бреґович у Молдові поплатився за підтримку російського вторгнення до України та проросійські погляди.

Зокрема, артист приїхав до країни, адже мав виступи на фестивалі. Однак глядачі не побачать номер Бреґовича. В аеропорту Кишинева сербському музикантові відмовили у в'їзді до країни. У МВС Молдови повідомили, що таке рішення прийняли через те, що Бреґович відкрито демонструє свої проросійські погляди та підтримує захоплення Росією територій України.

Горан Бреґович / Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

"На початку війни в Україні Бреґович продемонстрував проросійські погляди та підтримав анексію України Росією. Були й інші причини, які проаналізували структури держбезпеки, які вирішили заборонити в'їзд до Молдови", - зазначив міністр МВС Молдови Адріан Єфрос, пише News Maker.

Тим часом музикант у своєму Instagram поскаржився, що його не пустили до країни "без жодних офіційних пояснень". На що в МВС відповіли, що Бреґовичу заборонили в'їзд до Молдови ще від 2022 року, про що організатори фестивалю були повідомлені.

Горан Бреґович / Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

Зазначимо, Горан Бреґович відомий своїми проросійськими поглядами. 2015 року артист виступив з концертами в анексованому Росією Криму, за що йому скасували всі заплановані концерти в Україні.

Нагадаємо, нещодавно відомого російського актора Віталія Гогунського не пустили до Грузії. Артисту відмовили у в'їзді до країни через палку підтримку політики путіна.

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