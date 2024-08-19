Відомий шоумен висловився про виїзд Ханумака з України та чи дійсно він залишиться в США

Також Віктор Гевко розповів про своє ставлення до чоловіків, які під час війни покинули країну.

Популярний український шоумен Віктор Гевко, який від 2015 року веде активну політичну діяльність, висловився про виїзд до США актора Руслана Ханумака.

Артист ще на початку липня повідомив, що покинув Україну та оселився в Америці. Ханумак натякав, що збирається там і залишитися. Віктор Гевко, який приятелює з актором, говорить, що він не нібито не виїхав на постійне проживання, а ще повернеться. За словами шоумена, Ханумак просто поїхав до США на певний час.

Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/hanumak

"Він хороший хлопець. Я не встиг з ним щодо цього поспілкуватися, треба буде якось вияснити. На скільки я знаю, він не збирається нікуди виїжджати. Він просто на якийсь час поїхав", - прокоментував шоумен на проєкті "33 запитання".

Також Віктор Гевко розповів про своє ставлення до чоловіків, які під час війни покинули Україну. Шоумен вважає, що однозначно потрібно залишатися в країні. Утім, він не засуджує чоловіків, які виїхали. На думку Гевка, вони зробили свій вибір.

Віктор Гевко / Фото: instagram.com/gevko_v

"Я думаю, треба бути в Україні. Тобто щось зробити там (за кордоном – прим. ред.) і намагатися за можливості повернутися. Є люди, які до війни теж виїхали. Вони, виходить, не погані, а ті, що зараз – погані? Для когось це вибір, а нам жити тут, працювати разом на благо України", - прокоментував шоумен.

Виїзд Руслана Ханумака за кордон – що відомо

На початку липня актор повідомив, що виїхав до США. Ба більше, він натякнув, що там і залишиться, мовляв, син, який з мамою мешкає в Америці, має рости разом з батьком. Однак в Мережі такі відвертості Ханумака викликали шквал обурення. Користувачі дивувалися, як чоловік, призовного віку, перетнув кордон.

Актор пояснив, що нібито зробив це повністю законно. Мовляв, він пройшов ВЛК та не придатний до служби, через гострі симптоми астми. Також артист показав свій оновлений військовий квиток, де зазначається, що у Ханумака відстрочка до 3 листопада цього року. Щоправда, згодом допис з поясненнями актор видалив.

Військовий документ Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/hanumak

Однак, згодом ЗМІ дізналися, що шоумен перетнув кордон ще на початку травня. Хоч Ханумак і говорив, що виїхав лише після прийняття закону про мобілізацію, однак це сталося раніше. Закон набув чинності 18 травня, а актора вже на початку місяця не було в країні.

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