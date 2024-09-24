Відомий співак назвав Тіну Кароль "стервом" і зізнався, про що через неї шкодує

Популярний український співак Олексій Діброва, він же DIBROVA, висловився про співачку Тіну Кароль та неочікувано назвав її "стервом".

Свого часу DIBROVA брав участь у п'ятому сезоні проєкту "Голос країни". Тоді він виконав трек "Спи собі сама" та розвернув два крісла – Потапа та Тіни Кароль. Музикант обрав команду Потапенка. Як зізнався DIBROVA в інтерв'ю "УНІАН", про своє рішення він шкодує. Зараз би музикант обрав команду Тіни Кароль, адже переконаний, що вона — професіоналка своєї справи.

"Після участі в "Голосі" я зробив багато висновків. Зрозумів, що чесно, а що — ні. Де правда, а де брехня. Де фейк, де не фейк. Коли я брав участь у "Голосі", це ще було до війни, наш ринок працював інакше. І саме там я зрозумів, як він працював тоді і на чому побудований зараз. І вважаю, що сьогодні значно краще, ніж було. А ще дуже шкодую, що тоді пішов до Потапа. Точніше, шкодую, що не пішов до Тіни Кароль, коли вона розвернулася до мене. Тому що вона знає, що таке справжні цінності, порівняно з Потапом", — говорить артист.

Не лякає DIBROVA й те, що Тіна Кароль має амплуа доволі суворої та зухвалої артистки. Сам співак називає виконавицю "прекрасним стервом". Окрім того, він залюбки попрацював би з нею у майбутньому або ж просто поспілкувався.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Так, вона прекрасне стерво. Я її обожнюю! Я щиро хотів би з нею поспілкуватися, запитати поради, можливо, навіть у майбутньому зробити колаборацію. Вона чудова артистка, і це все, що я можу сказати про неї", — говорить артист.

Зазначимо, Олексій Діброва виступає під сценічним ім'ям DIBROVA. За час кар'єри він співпрацював з багатьма артистами, зокрема з Оленою Тополею, Златою Огнєвіч, Мілою Нітіч, TamerlanAlena та іншими. Артист пише пісні як для себе, так і для колег за сценою.

Нагадаємо, нещодавно співак NIKITA LOMAKIN висловився про співпрацю з Тіною Кароль. Артист також зізнався, чи виникають між ними сварки.

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