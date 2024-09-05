Відомий співак неочікувано став актором та знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

Від понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" можна побачити довгоочікуване продовження медичного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2".

У нових серіях глядачі побачили виконавця хітів "Гарно так" і "Де моя любов живе" Владислава Чижикова, більш відомого за сценічним псевдонімом CHEEV. Для артиста знімання у серіалі – це перший досвід. Хоч співак і зізнається, що було доволі складно, однак неабияк тішиться новому амплуа, адже мріяв спробувати себе в ролі актора.

CHEEV у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

“Це мій перший досвід знімань у серіалі, трохи нагадало процес створення музичних відео, але в набагато більшому масштабі. Моя маленька мрія – бути ближче до кінематографа - здійснилася! Бо, здебільшого, пишучи свої пісні, я надихаюся фільмами та серіалами. Тому тепер ставлю "галочку" для себе", - ділиться артист.

Знімання у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя 2" подарували не лише цікаві емоції та досвід, а й нове життя одній із пісень CHEEV. І хоч своїми акторськими здібностями Владислав жартома не надто пишається, але не приховує, що його музичний супровід влучно підкреслив атмосферу проєкту.

"Я із задоволенням написав би супровід для серіалу чи фільму. Це було б класно. Хоча, якщо я ще піду на курси з акторства, то наступного разу зможу й поговорити в кадрі. У треку "Де моя любов живе" є фраза "Наш серіал чекають нові сезони", тому вважаю, що пісня передбачила своє ж майбутнє. Вона ідеально лягла в цей серіал, в цей епізод. Звучить дуже атмосферно!" – ділиться артист.

Але CHEEV не єдиний співак, який зіграв у серіалі. Хто ще з зірок українського шоубізнесу з'явиться у наступних серіях "Жіночого лікаря. Нове життя 2" дізнаєтесь згодом. Дивіться новий сезон від понеділка по четвер о 20:00 на "1+1 Україна".

"Жіночий лікар" повертається на екрани! Репортаж з-за лаштунків!

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