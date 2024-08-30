Відомий співак дістав серйозне осколкове поранення голови на фронті: "Хотілося зникнути"

Артист воює на Запорізькому напрямку.
Український співак, лідер гурту "Роялькіт" Роман Гаман розповів про важке поранення на фронті та перенесену операцію.
Так, Роман ще від початку січня 2023 року боронить Україну в лавах ЗСУ на Запорізькому напрямку. На жаль, під час виконання одного з бойових завдань його було важко поранено. Зокрема, ворожий уламок прилетів музикантові просто в голову, коли він перебував в укритті. За словами фронтмена гурту "Роялькіт", попри відсутність будь-яких больових відчуттів, тоді йому було нестерпно важко сприймати цей світ.
"Поранення сталося в Малій Токмачці. Ми були в укритті, але залетіло просто всередину. Без звуку, без нічого, просто ніби кнопка натислася й весь простір застелився жовто-білим кольором спалаху. Я зрозумів, що я поранений. Прислухався до себе й зрозумів, що зовсім не відчував тіла. Просто є колір і точка, яка думає, і залишився внутрішній діалог. Але розумію, що якщо я думаю, то я поранений, а не помер. Мене хлопці затягнули за машини й коли прийшов до тями, то зробив дуже глибокий перший повільний вдих. Було дуже складно дихати. Поранення в голову. Уламок зайшов просто в мозок і там і залишився. Мозок болі не відчуває, тому мені не було боляче, але була така слабкість, що хотілося просто зникнути. Було нестерпно навіть дивитися і сприймати, що я живий", — розповів Гаман в інтерв'ю "Ukrainian Witness".
Зрештою, пораненого співака було вчасно госпіталізовано й проведено операцію, яка врятувала йому життя. Гаман навіть показав, який вигляд має його голова після загоєння.
"Мене перебинтували, дуже швидко евакуювали й проснувся я вже після операції в Запоріжжі. Шрам вийшов гарним. З хірургом дуже пощастило", — зізнався артист.
До того ж музикант навіть вже повернувся до творчості. Зокрема, випустив нову пісню "Токмачка", обкладинкою до якої став справжній знімок з МРТ Романа, де видніється ворожий уламок у його черепі.
"І коли мені робили знімок, я скинув своїм хлопцям з "Роялькіт". А вони мені сказали, що це годиться на обкладинку альбому", — додав артист.
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