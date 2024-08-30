Відомий співак дістав серйозне осколкове поранення голови на фронті: "Хотілося зникнути"

Український співак, лідер гурту "Роялькіт" Роман Гаман розповів про важке поранення на фронті та перенесену операцію.

Так, Роман ще від початку січня 2023 року боронить Україну в лавах ЗСУ на Запорізькому напрямку. На жаль, під час виконання одного з бойових завдань його було важко поранено. Зокрема, ворожий уламок прилетів музикантові просто в голову, коли він перебував в укритті. За словами фронтмена гурту "Роялькіт", попри відсутність будь-яких больових відчуттів, тоді йому було нестерпно важко сприймати цей світ.

"Поранення сталося в Малій Токмачці. Ми були в укритті, але залетіло просто всередину. Без звуку, без нічого, просто ніби кнопка натислася й весь простір застелився жовто-білим кольором спалаху. Я зрозумів, що я поранений. Прислухався до себе й зрозумів, що зовсім не відчував тіла. Просто є колір і точка, яка думає, і залишився внутрішній діалог. Але розумію, що якщо я думаю, то я поранений, а не помер. Мене хлопці затягнули за машини й коли прийшов до тями, то зробив дуже глибокий перший повільний вдих. Було дуже складно дихати. Поранення в голову. Уламок зайшов просто в мозок і там і залишився. Мозок болі не відчуває, тому мені не було боляче, але була така слабкість, що хотілося просто зникнути. Було нестерпно навіть дивитися і сприймати, що я живий", — розповів Гаман в інтерв'ю "Ukrainian Witness".

Роман Гаман і гурт "Роялькіт"

Зрештою, пораненого співака було вчасно госпіталізовано й проведено операцію, яка врятувала йому життя. Гаман навіть показав, який вигляд має його голова після загоєння.

"Мене перебинтували, дуже швидко евакуювали й проснувся я вже після операції в Запоріжжі. Шрам вийшов гарним. З хірургом дуже пощастило", — зізнався артист.

Роман Гаман

До того ж музикант навіть вже повернувся до творчості. Зокрема, випустив нову пісню "Токмачка", обкладинкою до якої став справжній знімок з МРТ Романа, де видніється ворожий уламок у його черепі.

Обкладинка пісні "Токмачка"

"І коли мені робили знімок, я скинув своїм хлопцям з "Роялькіт". А вони мені сказали, що це годиться на обкладинку альбому", — додав артист.

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