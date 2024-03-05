Відомий український співак підстриг волосся артисту Заліску задля благодійної мети – фото

Знаменитості наразі перебувають у благодійному турі за кордоном.
Український співак Юлік показав кумедний момент, який трапився під час гастролей.
Так, артист разом зі співаком Андрієм Заліско наразі перебувають у благодійному закордонному турі з метою допомоги ЗСУ. Зокрема, мають декілька концертів у Нідерландах, Німеччині та Чехії. До слова, зупинившись в одному з готелей Польщі, знаменитості вирішили зекономити на базових процедурах. Зокрема, Андрій задля підтримки свого іміджу попросив Юліка підстригти його волосся, адже у Польщі ціни занадто високі як для такої послуги. Тому на прохання Андрія Юлік тримером взявся робити колезі нову зачіску.
На кадрах у фотоблогу Юліка помітно, що процес вийшов доволі кумедним і обійшовся у нуль гривень. Артисти зазначили, що їм вдалося зекономити 150 злотих (близько 1425 грн). Натомість ці збережені кошти, запевняють співаки, підуть на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, раніше український співак Юлік приголомшив новиною, як під час благодійного туру його автівку побили просто у центрі Варшави. Артист показав наслідки та розповів деталі неприємного інциденту.
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