Відомий український співак підстриг волосся артисту Заліску задля благодійної мети – фото

Український співак Юлік показав кумедний момент, який трапився під час гастролей.

Так, артист разом зі співаком Андрієм Заліско наразі перебувають у благодійному закордонному турі з метою допомоги ЗСУ. Зокрема, мають декілька концертів у Нідерландах, Німеччині та Чехії. До слова, зупинившись в одному з готелей Польщі, знаменитості вирішили зекономити на базових процедурах. Зокрема, Андрій задля підтримки свого іміджу попросив Юліка підстригти його волосся, адже у Польщі ціни занадто високі як для такої послуги. Тому на прохання Андрія Юлік тримером взявся робити колезі нову зачіску.

Юлік і Андрій Заліско / Фото: instagram.com/julikofficial

На кадрах у фотоблогу Юліка помітно, що процес вийшов доволі кумедним і обійшовся у нуль гривень. Артисти зазначили, що їм вдалося зекономити 150 злотих (близько 1425 грн). Натомість ці збережені кошти, запевняють співаки, підуть на допомогу ЗСУ.

Юлік і Андрій Заліско / Фото: instagram.com/julikofficial

Нагадаємо, раніше український співак Юлік приголомшив новиною, як під час благодійного туру його автівку побили просто у центрі Варшави. Артист показав наслідки та розповів деталі неприємного інциденту.

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