Відомий співак підтримав Наталю Могилевську у конфлікті з ексЗіанджою

Vlad Darwin нагадав артистці, як Могилевська їй свого часу допомагала.

Відомий український співак та композитор Vlad Darwin не лишився осторонь конфлікту між Наталею Могилевською та ексЗіанджою, нині Zi Faamelu.

Свого часу Vlad Darwin та Zi Faamelu, яка тоді ще була співаком Борею Апрєлем, брали участь у "Фабриці зірок 2" 2008 року. Продюсером проєкту тоді була Могилевська. Влад нагадав ексЗіанджі, що Могилевська заради неї кидала безліч своїх справ, аби прийти на допомогу:

"Вона прийняла на себе значну частину тиску, який адресувався тобі. Могла цього не робити, не ризикувати, не інвестувати, не розділяти з тобою відповідальність за твій тернистий шлях, який почався до "Фабрики". І тоді не було б "викриваючих" міркувань у сторіз про її некоректність, які показують у не найкращому світлі тебе", - зазначив Дарвін.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артист також додав, що з усіх 16 учасників "Фабрики зірок" Могилевська по-максимуму віддала саме Борису Апрєлю.

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендерка Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрєль. До нього популярність прийшла після участі у шоу "Фабрика зірок" 2008 року. Та 2018-го, після тривалого затишшя, співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни". На проєкті Апрєль представився як Зіанджа. Пізніше знаменитість дала про себе знати як Zi Faamelu.

Наталія Могилевська та Zi Faamelu / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У січні Zi Faamelu розповіла, що свого часу кліпмейкер Алан Бадоєв, співак Макс Барських, та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зіпсували її кар'єру. За її словами, вони вважали тоді ще Борю Апреля загрозою та конкурентом, тому "робили все, щоб позбутися її". Вона додала, що продюсерка Наталія Могилевська підтримала це рішення.

Також Zi Faamelu зізналася, що її дуже ображає, що Могилевська досі називає її Борисом.

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